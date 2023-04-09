2023 seçimleri için yeni anket! Başkan Erdoğan ilk turda ipi göğüslüyor! Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında 9 puan fark var...

Türkiye’nin geleceğini belirleyerek 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kaldı. Bu kapsamda Siyasal İletişimci Ferhat Murat 18 bin kişi ile yapılan yeni seçim anketini A Haber’de açıkladı. Ankete göre Cumhur İttifakı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın oyu yüzde 50’nin üzerinde. Başkan Erdoğan ankette Kemal Kılıçdaroğlu'na 9 puan fark atmakta. İşte adayların oy oranları…