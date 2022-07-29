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2023 seçimleri için 3 ayaklı strateji! Başkan Erdoğan talimat verdi!

A Haber
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Giriş: 29.07.2022 10:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerine kadar kalan yaklaşık 10 aylık sürede, seçim propaganda dönemi stratejisini belirleyip gerekenlerin yapılması konusunda talimatlar verdi. AK Parti, 2023 seçimleri için stratejileri 3 ana başlıkta topladı. Ayrıntıları A haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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