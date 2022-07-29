29 Temmuz 2022, Cuma
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2023 seçimleri için 3 ayaklı strateji! Başkan Erdoğan talimat verdi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerine kadar kalan yaklaşık 10 aylık sürede, seçim propaganda dönemi stratejisini belirleyip gerekenlerin yapılması konusunda talimatlar verdi. AK Parti, 2023 seçimleri için stratejileri 3 ana başlıkta topladı. Ayrıntıları A haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.