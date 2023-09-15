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2023-2024 eğitim-öğretim yılı açılış töreni! Başkan Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde törene katılacak

A Haber
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Giriş: 15.09.2023 11:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2023-2024 eğitim-öğretim yılı açılış törenine katılacak. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ notları aktardı.
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