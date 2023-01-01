2022 yılında Türkiye’de yargıda neler yapıldı? Terörle 2022’de nasıl mücadele edildi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "2022'de neler yaptık" diyerek hizmet ve projeleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yargı, terör, organize suç çeteleri ve Suriye iç savaşıyla ilgili yapılanların neler olduğunun ayrıntılarını A Haber muhabiri Ece Altuğ anlattı.

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