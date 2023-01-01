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2022 yılında Türkiye’de yargıda neler yapıldı? Terörle 2022’de nasıl mücadele edildi?

A Haber
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Giriş: 01.01.2023 12:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "2022'de neler yaptık" diyerek hizmet ve projeleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yargı, terör, organize suç çeteleri ve Suriye iç savaşıyla ilgili yapılanların neler olduğunun ayrıntılarını A Haber muhabiri Ece Altuğ anlattı.
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