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2021'in ikinci MGK'sı bugün! İşte masadaki üç kritik başlık

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Giriş: 30.03.2021 09:25
Güncelleme:30.03.2021 09:46
Yılın ikinci Millî Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak toplantının ana gündem maddeleri Yunanistan’la yürütülen istişari görüşmeler, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve terörle mücadele olacak.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.

Yılın ikinci toplantısında Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki gelişmeler, Türk ordusunun Azerbaycan, Libya ve Suriye'deki faaliyetleri ile terörle mücadele başta olmak üzere stratejik konuların ele alınması bekleniyor.


Karabağ'da ateşkesi gözetmek ve denetlemek üzere 30 Ocak'ta açılan Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığındaki faaliyetlerin de gündem maddeleri arasında olması öngörülen toplantıda, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ile Libya'daki son durumun da görüşüleceği tahmin ediliyor.

Türkiye ve Yunanistan arasında, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunları ele almak için yeniden başlatılan istişari görüşmelerde gelinen aşamanın değerlendirilmesi beklenen toplantıda, Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların da görüşülecek konulardan olacağı öngörülüyor.

Toplantıda ayrıca PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarla diğer bölgesel ve ulusal güvenlik konularının da gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.

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