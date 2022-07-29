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2021’de eş zamanlı çıkan orman yangıları! Devlet alevleri söndürdü yaraları sardı

A Haber
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Giriş: 29.07.2022 11:51
Türkiye 2021 yılında peş peşe çıkan orman yangınlarıyla sarsıldı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangınlarına kısa sürede 10'dan fazla şehir daha eklendi. 42 ayrı noktada çıkan orman yangınları 10 gün içerisinde tamamıyla kontrol altına alındı. Yangınların açtığı yaralarsa kısa sürede sarıldı.
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