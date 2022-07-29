29 Temmuz 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
2021’de eş zamanlı çıkan orman yangıları! Devlet alevleri söndürdü yaraları sardı
Türkiye 2021 yılında peş peşe çıkan orman yangınlarıyla sarsıldı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangınlarına kısa sürede 10'dan fazla şehir daha eklendi. 42 ayrı noktada çıkan orman yangınları 10 gün içerisinde tamamıyla kontrol altına alındı. Yangınların açtığı yaralarsa kısa sürede sarıldı.