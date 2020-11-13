2020 yılı bitmeden 3 Kovid-19 aşısı üretime geçebilir! Peki "Salgın ne zaman sona erecek?" İşte yanıtı

Dünya koronavirüs aşısında mutlu sona yaklaşıyor. Çin, Rusya ve Türk çiftin başında olduğu BionTech zafere yaklaşmak üzere... Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık 2020 yılı bitmeden güvenilirliliği ve etkinliği onaylanmış 3 Kovid-19 aşısının ise 2020 yılı bitmeden üretime geçeceği söyledi. Peki bu aşılar güvenilir mi? Bilim dünyası aşı için çalışırken bir başka grup da aşı karşıtlığını besliyor? Aşılarla ilgili özel bir dosya haber hazırladık, kafaları karıştıran soruların yanıtları haberimizde...

Dünya koronavirüs aşısında mutlu sona yaklaşıyor. Çin, Rusya ve Türk çiftin başında olduğu BionTech zafere yaklaşmak üzere... Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık 2020 yılı bitmeden güvenilirliliği ve etkinliği onaylanmış 3 Kovid-19 aşısının ise 2020 yılı bitmeden üretime geçeceği söyledi. Peki bu aşılar güvenilir mi? Bilim dünyası aşı için çalışırken bir başka grup da aşı karşıtlığını besliyor? Aşılarla ilgili özel bir dosya haber hazırladık, kafaları karıştıran soruların yanıtları haberimizde...

Daha önce benzeri yaşanmamıştı. Milyarlarca insan hiç aynı anda, aynı şeyi istememişti. Şimdi tüm uluslar, tek bir olasılığa tutundu, aşının bulunmasına...



Yarışı başlatan ile virüsü dünyaya tanıtan aynı ülke oldu. Çin! Onlar, klasik yoldan ilerlemeye çalıştılar. Virüsü etkisiz hale getirip inaktif bir aşı için

laboratuvara kapandılar... Önce Brezilya ve Endonezya'daki denek gruplarına uyguladılar...

Aşı çalışmalarına en hızlı girişi yapan ülke ise Rusya oldu. "İlk koronavirüs aşısını" kaydettirdi ama dünyanın güvenini kazanamadı.

Şu an ipi göğüslediğini iddia eden ise Alman BionTech firması oldu. Türk kökenli çift Pfizer ile "aşı koronavirüse karşı yüzde 90 etkili" diyerek dünyaya müjdeyi duyurdu.