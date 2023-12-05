2019'dan 2023'e değişen dengeler! İP'in "İttifaksız seçim" kararı yerel seçimleri nasıl etkileyecek? A Haber'de değerlendirildi

CHP'nin yerel seçimler öncesi İYİ Parti ile ittifak istemlerine dün kapı sert bir şekilde kapatıldı. İYİ Parti İdare Genel Kurulu Toplantısı'ndan çıkan kararın ardından ittifak 40 oyla reddedildi. Peki, yerel seçimlere giderayak CHP'nin siyasi süreci nasıl şekillenecek? HEDEP meselenin neresinde duracak? CHP'ye hayır diyen İYİ Parti hangi şehirlerde oy almıştı? tüm bu soruların yanıtını Siyasal İletişimci Ferhat Murat, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.