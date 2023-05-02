2019'daki heyelanda evleri zarar gören 34 hak sahibi evlerine kavuşuyor

İzmir'de 4 yıl önce meydana gelen heyelanda evleri zarar gören 34 hak sahibi, TOKİ tarafından yapılan evlerini teslim alıyor. O noktadan bulunan A Haber muhabiri Tayfun Er yaşanan heyecanı anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN