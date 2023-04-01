01 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 2002 sonrası devrim niteliğinde adımlar

2002 sonrası devrim niteliğinde adımlar

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.04.2023 13:04
21 yılda birlik, dayanışma ve kardeşlik başlığı altında kangren haline gelen sorunların çözümü için devrim niteliğinde adımlar atıldı. Peki neler değişti? A Haber ekibi bu soruya yanıt bulmak için bölge halkına geçmişi ve şimdiyi sordu.
2002 sonrası devrim niteliğinde adımlar
2002 sonrası devrim niteliğinde adımlar
İyi Parti binasına ’kurşun’ soruşturması
İyi Parti binasına 'kurşun' soruşturması
Başkan Erdoğan Elazığ’a gidiyor
Başkan Erdoğan Elazığ'a gidiyor
İYİ Parti binasına kurşunun izi lazer ile sürüldü
İYİ Parti binasına kurşunun izi "lazer" ile sürüldü
7’li koalisyonda koltuk krizi
7'li koalisyonda koltuk krizi
7’li koalisyonda ’’Liste krizi’’ mi var?
7'li koalisyonda ''Liste krizi'' mi var?
İşte Başkan Erdoğan’ın şiir yolculuğu!
İşte Başkan Erdoğan'ın şiir yolculuğu!
Togg’da ilk teslim Başkan Erdoğan’a
Togg'da ilk teslim Başkan Erdoğan'a
Seçim beyannamesinde sona gelindi
Seçim beyannamesinde sona gelindi
Antakya Hastanesi’nin inşası sürüyor
Antakya Hastanesi'nin inşası sürüyor
Terör seviciyi İBB neden işe aldı?
Terör seviciyi İBB neden işe aldı?
Bakan Akar’dan Danimarka’ya sert tepki
Bakan Akar'dan Danimarka'ya sert tepki
Daha Fazla Video Göster