2001 ekonomik krizi ve eski Türkiye

Şimdi hem Türkiye’de hem de dünyada deyim yerindeyse tarihin seyrini değiştiren olayların yaşandığı, Kahraman Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın şehit edildiği, kara çarşamba olarak anılan ekonomik krizin yaşandığı 2001' yılına gideceğiz. Türkiye'nin en karanlık yıllarından birini geçmişi unutmamak için hatırlayacağız.