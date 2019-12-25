200 bin insan Türkiye sınırında... Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan A Haber'e çarp

Türkiye Suriye'den gelecek yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya... Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da bu yeni göç dalgası ve Türkiye'nin aldığı önlemlere ilişkin A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. 200 bin kişinin Türkiye sınırın olduğunu ifade eden Kınık, "Saldırılar eğer durmazsa maalesef göç dalgası devam edecek" dedi. Kınık, "Türkiye olarak bu insanlara destek olmaya devam ediyoruz. Elimizden gelen insani desteği yürütmeye çalışıyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Dışişleri Bakanımız ve ilgili bütün güvenlik birimlerimiz mekik diplomasisiyle buradaki İdlib Çatışmasızlık Bölge Anlaşması'na yönelik ihlallerin önüne geçmek için çalışıyor.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da bu yeni göç dalgası ve Türkiye'nin aldığı önlemlere ilişkin A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

Kınık, İdlib bölgesindeki son saldırılarla birlikte 200 bin insanın Türkiye sınırında olduğunu ifade etti. "Saldırılar eğer durmazsa maalesef göç dalgası devam edecek" diyen Kınık, "Bu insanların Türkiye'ye alınma imkanı yok. Bu büyüklükte kalabalığı almamız mümkün değil. İdlib'te acil ateşkes yapılmalı. Kalıcı çözümler bulunmalı. Türkiye'nin Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı ile sağlamış olduğu güvenli bölgelerde bu sorunlar yaşanmıyor. Bu da Türkiye'nin stratejiinin ne kadar doğru olduğunun gösteriyor." ifadelerini kullandı.

RUSYA VE ÇİN'E 'SURİYE' TEPKİSİ

Kınık, Türkiye'nin Suriye'deki yardımlarına olanak veren Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının süresinin 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle sona erdiğini hatırlattı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bu kararın uzatılmasına Rusya ve Çin'in vetosu engel oldu diyen Kınık, iki ülkeye de tepki gösterdi. 7 sınır kapısından yaklaşık 4 milyon kişiye Kızılay olarak insani yardım ulaştırdıklarının altını çizen Kınık, Çin ve Rusya'nın bu skandal kararından bir an evvel vazgeçmesi gerektiğini söyledi.