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20 yılda İsrail’in işlediği savaş suçları! Dünden bugüne değişen bir şey yok

A Haber
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Giriş: 11.11.2023 10:29
Gazze şeridinde 7 Ekim'den bu yana binlerce sivili öldüren işgalci İsrail, geçmişte de çok sayıda benzer saldırı düzenledi. İşte 1949 Cenevre Sözleşmesi'ne de taraf olan İsrail'in işlediği savaş suçları.
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