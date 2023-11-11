20 yılda İsrail’in işlediği savaş suçları! Dünden bugüne değişen bir şey yok

Gazze şeridinde 7 Ekim'den bu yana binlerce sivili öldüren işgalci İsrail, geçmişte de çok sayıda benzer saldırı düzenledi. İşte 1949 Cenevre Sözleşmesi'ne de taraf olan İsrail'in işlediği savaş suçları.

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