20 yılda engellilerin önü her alanda açıldı

Dünden bugüne engellilerimiz dur durak bilmeden azimle, hırsla çabalamaya, kendilerini geliştirmeye devam ediyor. AK Parti ile engellilerin de her alanda önü açıldı. Hem devlet kadrolarında hem özel sektörde engellilerin her alanda önü açıldı. Peki 20 yılda engelliler için neler yapıldı ve bunlar etkisini nasıl gösterdi? Detaylar özel dosya haberimizde...

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