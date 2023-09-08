20 yıl sonra PKK’nın elinden kaçmayı başardı! Teslim olan terörist PKK’nın iç yüzünü anlattı

Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri, Suriye'deki saha unsurlarının desteği ile 'Baran' kod adlı teröristi teslim olmaya ikna etti. Teslim olan terörist PKK'nın kirli yüzünü anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN