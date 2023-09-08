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20 yıl sonra PKK’nın elinden kaçmayı başardı! Teslim olan terörist PKK’nın iç yüzünü anlattı

A Haber
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Giriş: 08.09.2023 09:02
Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Ekipleri, Suriye'deki saha unsurlarının desteği ile 'Baran' kod adlı teröristi teslim olmaya ikna etti. Teslim olan terörist PKK'nın kirli yüzünü anlattı.
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