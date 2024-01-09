09 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 20 ilde 'Sibergöz' operasyonu! 75 kişi gözaltına alındı

20 ilde 'Sibergöz' operasyonu! 75 kişi gözaltına alındı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.01.2024 10:02
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 20 ilde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Sibergöz-12 operasyonlarında 75 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.
CHP’de kim gidecek, kim kalacak?
CHP'de kim gidecek, kim kalacak?
20 ilde ’Sibergöz’ operasyonu!
20 ilde 'Sibergöz' operasyonu!
Fatih Camii’ndeki bıçaklı saldırı kamerada!
Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırı kamerada!
Toplumsal fay hatlarını kim tetikliyor?
Toplumsal fay hatlarını kim tetikliyor?
AK Parti’de Türkiye yüzyılı belediyeciliği heyecanı!
AK Parti'de Türkiye yüzyılı belediyeciliği heyecanı!
2024’te Türkiye’yi dış politikada ne bekliyor?
2024’te Türkiye’yi dış politikada ne bekliyor?
Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait zeytinleri çaldı! Her türlü saldırıya devam ediyorlar
Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait zeytinleri çaldı! Her türlü saldırıya devam ediyorlar
İmam ve yaralı vatandaşın sağlık durumu nasıl?
İmam ve yaralı vatandaşın sağlık durumu nasıl?
Fatih Camii saldırısında Ali Yerlikaya’dan açıklama
Fatih Camii saldırısında Ali Yerlikaya'dan açıklama
İmama bıçaklı saldırı! MOSSAD’ın planı mı?
İmama bıçaklı saldırı! MOSSAD'ın planı mı?
MOSSAD’ın Türkiye’deki “Gizli Planı” ne?
MOSSAD’ın Türkiye’deki “Gizli Planı” ne?
Fatih Camisi imamına bıçaklı saldırı!
Fatih Camisi imamına bıçaklı saldırı!
Daha Fazla Video Göster