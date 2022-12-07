07 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 20 firmaya fahiş fiyat soruşturması! Zincir marketlere nasıl bir ceza kesilecek?

20 firmaya fahiş fiyat soruşturması! Zincir marketlere nasıl bir ceza kesilecek?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.12.2022 15:27
Rekabet Kurumu, fahiş fiyat soruşturmasında zincir marketlerin sözlü savunmalarını almaya devam ediyor. 14 tedarikçi firmaya 'kartel' cezası istendi. Öte yandan zincir marketlere ürün ve fiyat bildirim şartı getirildi. Bugün 2. gün zincir marketlere nasıl bir ceza verilecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yunanistan’ın Türkiye hazımsızlığı!
Yunanistan'ın Türkiye hazımsızlığı!
20 firmaya fahiş fiyat soruşturması!
20 firmaya fahiş fiyat soruşturması!
Millet İttifakı’nda krizler çıkmazı!
Millet İttifakı’nda krizler çıkmazı!
Aktivistler sanata saygısızlık mı yapıyor?
Aktivistler sanata saygısızlık mı yapıyor?
Sözcü’nün “Halk ekmek” çarpıtması boşa çıktı
Sözcü'nün “Halk ekmek” çarpıtması boşa çıktı
Sözcü’nün “Halk ekmek” çarpıtması
Sözcü'nün “Halk ekmek” çarpıtması
İşte terör yuvası! A Haber görüntüledi
İşte terör yuvası! A Haber görüntüledi
Başkan Erdoğan en güçlü liderler listesinde
Başkan Erdoğan en güçlü liderler listesinde
ABD’den PKK’ya havacılık eğitimi
ABD'den PKK'ya havacılık eğitimi
Milli Savunma Bakanlığı İHA’lar tespit etti diye duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı "İHA'lar tespit etti" diye duyurdu
Bu bir darbe hazırlığıdır
"Bu bir darbe hazırlığıdır"
ABD’nin F16 kararı! Flaş açıklama
ABD'nin F16 kararı! Flaş açıklama
Daha Fazla Video Göster