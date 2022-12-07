20 firmaya fahiş fiyat soruşturması! Zincir marketlere nasıl bir ceza kesilecek?

Rekabet Kurumu, fahiş fiyat soruşturmasında zincir marketlerin sözlü savunmalarını almaya devam ediyor. 14 tedarikçi firmaya 'kartel' cezası istendi. Öte yandan zincir marketlere ürün ve fiyat bildirim şartı getirildi. Bugün 2. gün zincir marketlere nasıl bir ceza verilecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal aktardı.

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