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20 bin savaşçı Rus saflarında! Putin'in stratejisi ne?

A Haber
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Giriş: 21.04.2022 09:36
Güncelleme:21.04.2022 09:42
Ukrayna savaşında yeni bir aşamaya geçildi. Rus güçleri Donbass'a yoğunlaştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Donbass zaferini" 9 Mayıs'tan önce elde etmek istiyor. Rusya'nın saldırıları Ukrayna'nın doğusunda yoğunlaştı ve ABD'ye göre Rusya Libya ve Suriye'den 20 bin militan Donbass'a götürdü. Öte yandan Ukrayna ordusuna göre Putin sadece Donbass'ı istemiyor. Peki sahada durum nasıl? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Kiev'den aktardı.
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