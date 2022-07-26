26 Temmuz 2022, Salı
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20 bin öğretmen ataması yapılacak | Atama sonuçları 1 Eylül'de açıklanacak
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvurular açıldı. Ön başvuru süreci bugün sona eriyor. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.