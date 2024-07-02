2 yeni bakanla ilk kabine! Kabine toplantısı Başkan Erdoğan başkanlığında devam ediyor

Kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında devam ediyor. Yeni göreve atanan iki bakan da kabine toplantısına katılıyor. Peki gündemde hangi konular var? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. İşte detaylar…

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