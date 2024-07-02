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2 yeni bakanla ilk kabine! Kabine toplantısı Başkan Erdoğan başkanlığında devam ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.07.2024 17:56
Kabine toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında devam ediyor. Yeni göreve atanan iki bakan da kabine toplantısına katılıyor. Peki gündemde hangi konular var? Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. İşte detaylar…
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