16 Ocak 2024, Salı
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2. Torba Yasa maddeleri netleşiyor! 2000-2008 arası kademeli emeklilik detayları! 3600 ek gösterge, taşerona kadro, Bağkur 7200 prim...
2.Torba Yasada maddeler netleşiyor! Meclis, 16 Ocak itibarıyla yeni yıl mesaisine başlıyor. Torba Yasa, ilk aşamasını tamamladı. İlk 46 madde, TBMM tarafından onaylandıktan sonra, geriye kalan maddelerin görüşmeleri hala devam ediyor. 2024 ayına girilmesiyle birlikte Meclis gündeminin en önemli konularından biri olarak öne çıkan 3600 ek gösterge, milyonlarca kamu çalışanının maaşları, emekli aylıkları ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor. İşte Torba Yasa maddeleri ve içeri hakkında son gelişmeler...