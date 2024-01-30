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2 PKK'lı daha teslim oldu! Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.01.2024 20:06
Son dakika: MSB: Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.
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