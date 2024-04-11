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2 komşu ilin coğrafi işaret yarışı! Hatay en çok başvuru yapan il oldu

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 11.04.2024 15:08
Güncelleme:11.04.2024 15:08
Türkiye'nin coğrafi işaretli ürün sayısı geçen yıl sonu itibarıyla 1512 oldu. Gaziantep 105 ürünüyle en çok tescili alırken komşusu Hatay ise en fazla başvuruda bulunan il oldu.
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