2 komşu ilin coğrafi işaret yarışı! Hatay en çok başvuru yapan il oldu

Türkiye'nin coğrafi işaretli ürün sayısı geçen yıl sonu itibarıyla 1512 oldu. Gaziantep 105 ürünüyle en çok tescili alırken komşusu Hatay ise en fazla başvuruda bulunan il oldu.

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