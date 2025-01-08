2. İmralı görüşmesinde Ahmet Türk de olacak!

DEM Parti Meclis’te grubu bulunan siyasi partilere ziyaretlerini tamamlandı. Bu hafta heyet Selahattin Demirtaş ile görüşmesi bekleniyor. DEM kaynakları 2. İmralı ziyaretinin de önümüzdeki hafta gerçekleşebileceği ifade ediliyor. Detayları aktaran A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, “Tüm görüşmeler yapıcı ve olumlu bir havada geçti. Görüşmelerden sonra yapılan açıklamalara bakıldığı zaman bunu söylemek mümkün. DEM Parti’nin yeniden gerçekleşmesi beklenen İmralı ziyaretinde Ahmet Türk de olacak.” dedi.

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