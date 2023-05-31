2. el otomobil piyasasında hareketlilik! Araba alacaklar dikkat talep arttı

Seçim sonrası sıfır araç bulamayanlar soluğu yine 2. elde aldı. Peki ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik nasıl? Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Dada’nın konuğu olan OTOSTAT Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN