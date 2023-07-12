12 Temmuz 2023, Çarşamba
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2. el araç satışında aksesuar oyunu! Aksesuar farkıyla sıfır otomobil fiyatını aşıyor
Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araç fiyatı düzenlemesinin ardından fırsatçılar bu kez de aksesuar oyunu başlattı. Araçlarına taktıkları en ufak aksesuarları bahane eden fırsatçılar aracı sıfırından yüksek rakama satışa sunuyor. Ayrıntıları A Haber ekibinden Mehmet Karataş anlattı.