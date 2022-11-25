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1915 Çanakkale Köprüsü’ne tarihi figür! Top mermisi figürleri yerleştiriliyor

A Haber
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Giriş: 25.11.2022 16:01
Çanakkale'de inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerine top mermisi figürlerinin yerleştirilmesine başlandı. 75 ton ağırlığındaki 4 mermi figüründen ikisi monte edildi.
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Top mermisi figürleri yerleştiriliyor
Top mermisi figürleri yerleştiriliyor
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