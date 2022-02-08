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1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona gelindi! Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olacak

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Giriş: 08.02.2022 15:59
Boğazın gerdanlığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün faaliyete girmesine sayılı günler kaldı. 18 Mart tarihinde açılacak olan köprüde son çalışmalar yapılıyor. 1800 gündür aralıksız devam eden çalışmaların tamamlanması ile birlikte Türkiye eşsiz bir eser kavuşacak. İki yaka arasında seyahat süresi 6 dakikaya inecek. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün araç geçiş yolunu oluşturan 87 tabliye Bursa'da üretildi. Çanakkale Köprüsü'nde Seyit Onbaşı detayı da dikkat çekiyor. Köprüye yerleştirilecek top mermisi tesiste hazırlanıyor. Vedat Sezer Çanakkale’den Hasan Özdemir Bursa’dan son durumu aktardı.
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