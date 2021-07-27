1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona gelindi

Çanakkale'de Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde üçüncü tabliyenin montajına başlandı. Tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına kavuşacak olan köprünün iki kule arasındaki orta açıklığına 3’üncü mega tabliye bloğunun montajı başladı. Köprünün tamamlanmasıyla birlikte Çanakkale Boğazı 6 dakika gibi kısa bir sürede geçilebilecek.

Çanakkale'nin Gelibolu ile Lapseki ilçeleri arasında yapım çalışmaları süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 3. tabliye montaj işlemlerine başlandı.

5 BİN KİŞİLİK EKİP

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde 649'u mühendis 5 bin kişiyle yoğun bir çalışma yürütülüyor.

700 TON AĞIRLIĞINDA 87 TABLİYE BLOKUNUN MONTAJI YAPILACAK

ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretilen, her biri yaklaşık 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye blokunun montajı belirlenen noktalara yerleştiriliyor.

Dev tabliyelerin montajında Singapur bayraklı "Asian Hercules-III" isimli yüzer vinç kullanılıyor.

Yaz sonuna kadar bitirilmesi planlanan çalışma kapsamında iki kule arasındaki üçüncü tabliyenin montajına başlandı.

Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğundaki mega tabliye blok montajlarının tamamlanmasıyla köprünün geçiş yolu kullanıma hazır hale gelmiş olacak.

GÜNEY YÖNDEN 15 SAAT, KUZEY YÖNDEN 13 SAAT GEÇİŞ YAPILMAYACAK

Çanakkale Boğazı, toplamda 6 saat sürecek üçüncü tabliye montajı çalışması nedeniyle güney yönden 15, kuzey yönden ise 13 saat transit gemi geçişlerine kapalı kalacak.