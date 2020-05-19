19 Mayıs Salı günü marketler bakkallar açık mı? Saat kaça kadar açık?

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ilde 19 Mayıs Salı günü sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Peki bugün bakkallar marketler açık mı? Saat kaça kadar açık? Sokağa çıkma kısıtlaması olan 15 il hangisi? Tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması bazı iller için devam ediyor.

Daha önce milli bayramlarda da uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı içerisine olan 4 günü kapsıyor. İçişleri Bakanlığı,15 ilde 15 Mayıs 24.00'te başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin valiliklere genelge göndermişti.

Peki, sokağa çıkma yasağı kaç gün, ne zaman bitecek? 19 Mayıs Bayram'ında sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak?

19 MAYIS BAYRAM'INDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE OLACAK?

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.