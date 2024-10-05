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19 ilde Narkoçelik operasyonu! 49 kişi yakalandı

19 ilde Narkoçelik operasyonu! 49 kişi yakalandı

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 09:03
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde zehir tacirlerine düzenlenen 'Narkoçelik-42' operasyonlarında, yakalanan 49 kişinin 22'sinin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda, 1 ton 971 kilogram uyuşturucu madde, 267 bin 593 adet ise uyuşturucu hap ele geçirildi.
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