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18 yıl sonra seçim heyecanı! Kerkük'te seçim nasıl sonuçlanacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.12.2023 16:14
Kerkük'te 18 yıl sonra yerel seçimler heyecanı yaşanıyor. Halk yerel seçimler için bugün sandık başında. Son gelişmeleri Türkmeneli TV muhabiri Mustafa Salihi aktardı.
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18 yıl sonra seçim heyecanı
18 yıl sonra seçim heyecanı
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