27 Mayıs 2023, Cumartesi
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18 milyon öğrenciye ücretsiz kitap desteği! Devlet yardımcı kitaplar da dağıtıyor
AK Parti hükümetinin iktidara geldikten sonraki ilk icraatlerinden biri Milli Eğitim Bakanlığının müfredatındaki ders kitaplarını ücretsiz dağıtmak oldu. Öyle ki 2003-2004 eğitim öğretim döneminden bu yana öğrenciler ders kitaplarını ücretsiz olarak temin edebiliyor. Bu durum hem öğrencilere hem de ailelere oldukça büyük fayda sağlıyor. İşte detaylar...