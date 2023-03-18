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18 Mart’tan neden geri adım atıldı? 6’lı koalisyonda HDP’ye bakanlık formülü

A Haber
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Giriş: 18.03.2023 10:38
6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart'tan geri adım attı. Tarihi günde HDP ile görüşmeyi ertelemesinin perde arkasında ne var? Kemal Kılıçdaroğlu neden topu HDP’ye attı? Bir yandan da bakanlık pazarlıklarına ilişkin Ankara kulislerinde çeşitli iddialar yer alıyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş kulislerdeki son bilgileri aktardı.
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