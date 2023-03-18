18 Mart 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
18 Mart’tan neden geri adım atıldı? 6’lı koalisyonda HDP’ye bakanlık formülü
6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart'tan geri adım attı. Tarihi günde HDP ile görüşmeyi ertelemesinin perde arkasında ne var? Kemal Kılıçdaroğlu neden topu HDP’ye attı? Bir yandan da bakanlık pazarlıklarına ilişkin Ankara kulislerinde çeşitli iddialar yer alıyor. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş kulislerdeki son bilgileri aktardı.