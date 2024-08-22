18 ilde uyuşturucu operasyonu! 1 ton 521 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-33” operasyonlarında; 1 ton 521 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya ayrıca operasyonda 63 kişinin de yakalandığını bildirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN