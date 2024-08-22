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18 ilde uyuşturucu operasyonu! 1 ton 521 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

18 ilde uyuşturucu operasyonu! 1 ton 521 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.08.2024 08:42
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik jandarma tarafından düzenlenen “NARKOÇELİK-33” operasyonlarında; 1 ton 521 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya ayrıca operasyonda 63 kişinin de yakalandığını bildirdi.
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