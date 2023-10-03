03 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 18 ilde PKK'ya operasyon

18 ilde PKK'ya operasyon

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.10.2023 08:54
MİT ve Emniyet teşkilatı, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.18 ilde düzenlenen operasyonda yaklaşık 90 kişi gözaltına alındı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
18 ilde PKK’ya operasyon
18 ilde PKK'ya operasyon
Meral Akşener’den İYİ Partililere gözdağı!
Meral Akşener'den İYİ Partililere gözdağı!
Canpolat Kılıçdaroğlu’nu ‘Atatürk’ ilan etti
Canpolat Kılıçdaroğlu’nu ‘Atatürk’ ilan etti
Emekli zammına ilişkin son kulisler!
Emekli zammına ilişkin son kulisler!
Bombalı saldırı sonrası HDP’den alçak tehdit!
Bombalı saldırı sonrası HDP'den alçak tehdit!
Yaralı polisler Başkan Erdoğan ile görüştü
Yaralı polisler Başkan Erdoğan ile görüştü
CHP’li İBB’nin hizmet anlayışı sıfırın altı!
CHP'li İBB'nin hizmet anlayışı sıfırın altı!
CHP’li Öztrak’tan yeni algı operasyonu!
CHP'li Öztrak'tan yeni algı operasyonu!
7 gramlık bülbül bulundu!
7 gramlık bülbül bulundu!
Rahat durmuyor! Silah desteği itirafı
Rahat durmuyor! Silah desteği itirafı
Ruhsatsız ve kaçak yapılar yıkılıyor!
Ruhsatsız ve kaçak yapılar yıkılıyor!
Deprem bölgesi için yasa hazırlığı!
Deprem bölgesi için yasa hazırlığı!
Daha Fazla Video Göster