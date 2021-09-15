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18 bin taksiciyi ilgilendiren değişiklik! Yaş sınırı 65’ten 68’e yükseltildi

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Giriş: 15.09.2021 08:54
Güncelleme:15.09.2021 08:55
İstanbul'da, taksi şoförleri için yaş sınırı 65'ten 68'e yükseltildi. Sürücüler her yıl psikoteknik ve sağlık raporu alarak ticari taksi kullanabilecek. Ticari takside çalışmak isteyen 65-68 yaş aralığındaki şoförler her yıl psikoteknik ve sağlık raporu alarak ticari taksi kullanabilecek. Ayrıca 69 yaşından gün almış kişiler şoförlük yapamayacak.
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