18 bin taksiciyi ilgilendiren değişiklik! Yaş sınırı 65’ten 68’e yükseltildi

İstanbul'da, taksi şoförleri için yaş sınırı 65'ten 68'e yükseltildi. Sürücüler her yıl psikoteknik ve sağlık raporu alarak ticari taksi kullanabilecek. Ticari takside çalışmak isteyen 65-68 yaş aralığındaki şoförler her yıl psikoteknik ve sağlık raporu alarak ticari taksi kullanabilecek. Ayrıca 69 yaşından gün almış kişiler şoförlük yapamayacak.

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