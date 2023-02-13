170. saatte enkazdan yürüyerek çıktı

Hatay'da göçük altında kalan 42 yaşındaki Habib depremin 170'inci saatinde göçük altından çıkartıldı. Sağlık durumu iyi olan Habib ilk olarak kurtarma ekiplerine sarıldı. İşte o anlar...

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