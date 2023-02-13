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170. saatin mucizesi: Sibel Kaya!

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Giriş: 13.02.2023 07:21
Umutlu bekleyişin adresi bu kez Gaziantep'in İslahiye ilçesiydi. 40 yaşındaki Sibel Kaya, Yıkılan Zaman Apartmanı'nın enkazından 170 saat sonra sağ çıkarıldı.
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