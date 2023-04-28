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170 bin seçmen Malatya dışına çıktı! AK Parti'den kaydını aldırmayan depremzede için oy kolaylığı

A Haber
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Giriş: 28.04.2023 13:05
Malatya'da depremler nedeniyle 170 bin seçmen yer değiştirdi. AK Parti kaydını aldırmayan depremzedelerin memleketlerinde oy kullanmaları için harekete geçti. AK Parti 170 bin seçmeni Malatya'ya taşıyacak. Gelişmeleri A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören anlattı.
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