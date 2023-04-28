170 bin seçmen Malatya dışına çıktı! AK Parti'den kaydını aldırmayan depremzede için oy kolaylığı

Malatya'da depremler nedeniyle 170 bin seçmen yer değiştirdi. AK Parti kaydını aldırmayan depremzedelerin memleketlerinde oy kullanmaları için harekete geçti. AK Parti 170 bin seçmeni Malatya'ya taşıyacak. Gelişmeleri A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören anlattı.

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