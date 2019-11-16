17 yılda "Kürt meselesi" ile ilgili atılan demokratik atımlar! Dünya bunları görmezden geliyor |Video

Türkiye, AK Parti dönenimde Kürtlerle ilgili birçok demokratik açılımın altına imza attı. 17 yılda "Kürt meselesi" ile ilgili devrim niteliğinde atılan demokratik atılımları dünya görmezden geldi. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür konuyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Övür, "Başkan Erdoğan bu meseleyi 2005 yılında dile getirmeye başladı 'Kürt sorunu benim sorunumdur' dedi. Arkasından 2009-2011-2013 açılımlarıyla yasal altyapı oluşmaya başladı. Şiddeti devreden çıkarmak istiyorduk Türkiye bu çabasını verirken içeriden CHP direnç gösterdi. Asıl direnci PKK ve HDP gösterdi ve sorunun çözülmesini istemedi. HDP 3. gözün (Kandil ve ABD) etkisi altında kalarak meselenin çözülmesine engel oldu" dedi ve son 17 yılda "Kürt meselesi" ile ilgili yaşanan devrim gibi atılımları anlattı.

Türkiye, AK Parti dönenimde Kürtlerle ilgili birçok demokratik açılımın altına imza attı. 17 yılda "Kürt meselesi" ile ilgili devrim niteliğinde atılan demokratik atılımları dünya görmezden geldi. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür konuyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Övür, "Başkan Erdoğan bu meseleyi 2005 yılında dile getirmeye başladı 'Kürt sorunu benim sorunumdur' dedi. Arkasından 2009-2011-2013 açılımlarıyla yasal altyapı oluşmaya başladı. Şiddeti devreden çıkarmak istiyorduk Türkiye bu çabasını verirken içeriden CHP direnç gösterdi. Asıl direnci PKK ve HDP gösterdi ve sorunun çözülmesini istemedi. HDP 3. gözün (Kandil ve ABD) etkisi altında kalarak meselenin çözülmesine engel oldu" dedi ve son 17 yılda "Kürt meselesi" ile ilgili yaşanan devrim gibi atılımları anlattı.