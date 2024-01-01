01 Ocak 2024, Pazartesi
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17 yaşındaki Filistinli kurşunların hedefi oldu
Katil İsrail güçleri aylardır Gazze'de katliam yapmaya devam ederken, Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler de işkence ve zulmün gölgesinde hayatlarına devam etmeye çalışıyor. A Haber ekibi, geçtiğimiz günlerde İsrail'in baskın yaptığı El-Fara Kampı'na gitti. Baskın günü yaşananları kampta yaşanan Filistinlilerle konuştu. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve İlhan Tanrıöver'in özel haberinde...