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17 ilde FETÖ operasyonu: 39 şüpheli yakalandı

17 ilde FETÖ operasyonu: 39 şüpheli yakalandı

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.09.2024 08:54
FETÖ'ye yönelik 17 ilde düzenlenen "Kıskaç-27" operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.
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