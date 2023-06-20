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''16'lı masa kuracağım''

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Giriş: 20.06.2023 16:48
14-28 Mayıs seçimlerini de kaybederek tarihe adını "kaybeden lider" olarak yazdıran Kılıçdaroğlu CHP seçmenini çılgına çeviren konuşmasında kullandığı "Tarihin bize yüklediği bir görev var. Açık ve net söylüyorum değil altılı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım" ifadeleri yeni tartışmanın fitilini yaktı.
’’16’lı masa kuracağım’’
''16'lı masa kuracağım''
Kılıçdaroğlu: 16’lı masa kuracağım
Kılıçdaroğlu: 16'lı masa kuracağım
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