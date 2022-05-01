164 kişi gözaltına alındı

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü... Bayram dolayısıyla dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkinlikler düzenleniyor. Kutlamaların yasak olduğu Taksim'e, sendikaların küçük gruplar halinde girmesine izin veriliyor. Polis, izinsiz giriş yapmak isteyen gruplara müdahale etti. Valilik 164 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN