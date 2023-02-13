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162 saat sonra kurtarılan Ayşe'den Mehmetçik'e! En büyük asker bizim asker

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Giriş: 13.02.2023 11:02
Hatay'da enkazın altından 162.saatte kurtarılan 16 yaşındaki Ayşe, hayata dönüp ışığa çıktığında kendisini kurtaran askerlere, "En büyük asker bizim asker" sloganlarıyla teşekkür etti.
162 saat sonra kurtarılan Ayşe’den Mehmetçik’e! En büyük asker bizim asker
162 saat sonra kurtarılan Ayşe'den Mehmetçik'e! En büyük asker bizim asker
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