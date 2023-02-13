13 Şubat 2023, Pazartesi
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162 saat sonra kurtarılan Ayşe'den Mehmetçik'e! En büyük asker bizim asker
Hatay'da enkazın altından 162.saatte kurtarılan 16 yaşındaki Ayşe, hayata dönüp ışığa çıktığında kendisini kurtaran askerlere, "En büyük asker bizim asker" sloganlarıyla teşekkür etti.