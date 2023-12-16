16 milyon İstanbullunun çözülmeyen sorunu: Toplu taşımalar! Vatandaş CHP'li İBB'ye isyan etti: Ulaşım kesinlikle çok kötü

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geride bıraktığımız 5 yıl boyunca diğer konularda olduğu gibi ulaşımda da sınıfta kaldı. İşe, okula gitmek isteyen megakentlililer yaşanan arızalar, kazalar ya da sefer eksikliği nedeniyle büyük sıkıntı çekiyor. CHP'li belediyeye isyan eden İstanbullular, "Şikayetlere kesinlikle dönüş yapılmıyor. Ne hatlar artırılıyor ne hiçbir şey. Ulaşım kesinlikle çok kötü." şeklinde isyan etti.