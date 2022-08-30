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1,6 milyon haneye 427,9 Milyon TL ödeme yapıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.08.2022 13:03
İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek uygulamaları aralıksız devam ediyor. 1,6 milyon haneye yaklaşık 428 milyon lira ödeme yapıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.
1,6 milyon haneye 427,9 Milyon TL ödeme yapıldı
1,6 milyon haneye 427,9 Milyon TL ödeme yapıldı
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