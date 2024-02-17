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16 ile 'Bozdoğan' operasyonu! 120 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.02.2024 08:53
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 16 ilde bölücü terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "Bozdoğan-2" operasyonlarında 120 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
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