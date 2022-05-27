27 Mayıs 2022, Cuma
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16 ilde eş zamanlı yapılan ''Müsilaj'' operasyonu
16 ilde eş zamanlı yapılan müsilaj operasyonunda 263 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonla ilgili son açıklamayı A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.